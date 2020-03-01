Ziraat Katılım’dan ekonomiye 40.2 milyar TL

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın 2019 verilerini açıkladı. Özdemir, Ziraat Katılım'ın 2019 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 64 artırarak 36.4 milyar TL bilançoya ulaştığını anlattı.Özdemir, "Kullandırdığımız nakdi fonlar yüzde 63 artarak 28.9 milyar TL'ye, gayri nakdi fonlar ise yüzde 10'luk büyüme ile 11.3 milyar TL'ye ulaştı. Ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 40.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti" dedi.Bu süreçte KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteklerinin arttığını belirten Özdemir, "Toplanan fonlar, önceki yıla göre yüzde 68 oranında artarak 25.5 milyar TL büyüklüğe çıktı" diye konuştu. Özdemir, Ziraat Katılım'ın 2019'da değişik tutarlı tertipler halinde 13 milyar TL'lik ihraç gerçekleştirdiğini de ekledi.