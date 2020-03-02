EBRD akıllı şebekeye odaklanacak

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Türkıye'ye enerjide yeni yatırımlar yolda. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, bu yıl Türkiye yatırımlarında 2019'daki 1 milyar euro seviyesini korumak istediklerini belirterek, "Geçen yılki yatırımlarımızın yaklaşık yarısını sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji yatırımları oluşturdu. 2020'de akıllı şebeke yatırımları ve elektrik dağıtım şirketlerine daha fazla odaklanacağız" dedi. Parshad, EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımlarının 12 milyar euroya ulaştığını ifade etti. Yatırımlarının önemli kısmını oluşturan enerji sektöründe 3 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi kurulmasına finansman sağlanmış oldu.