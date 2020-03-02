Halka arz zamanı

ENFLASYON, faiz, döviz kurundaki oynaklığı minimum seviyeye indiren Türkiye, büyümeye odaklanırken piyasalarda da bahar havası yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bu tablonun halka arz yoluyla sermayelerini güçlendirmek isteyen şirketlere önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Bu dönemde yapılacak halka arzlar güçlü bir sermayeyle önümüzdeki dönem büyümesinden yüksek pay almayı, faiz dalgalanmalarından daha az etkilenmeyi sağlayacak. Piyasadaki olumlu hava şirketlerin yüksek çarpanlarla değerlendirilmesine imkân sunuyor" dedi.Halka arza olan talebin sürekli arttığını vurgulayan Taşkesenlioğlu, bu yolla sağlanan fonun 3 milyon liradan 2.3 milyar liraya çıkabildiğine dikkat çekti. Son 7 yılda Borsa İstanbul'da 57 şirketin ilk kez halka arz edildiğini anımsatan Taşkesenlioğlu, "Türkiye'nin dinamik işgücü, gelişen teknolojisi, artan üretim ihtiyacından en fazla faydayı kapasitesini yüksek verimle kullanabilen şirketler sağlayacak" dedi.Uzun vadeli planların ve projelerin hayata geçirilmesi için doğru finansmanın önemine dikkat çeken Taşkesenlioğlu, "İSO 500'deki kuruluşlarımızın önceki yılki giderleri faaliyet kârlarının yüzde 88.9'unu oluşturuyor. Bu oran bir önceki yıl ise yüzde 49.8'di. Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde şirketlerin finansman giderleri başarı hikayelerini gölgede bırakabiliyor. Bu tablo şirketlerin her şartta verimli bir şekilde fonlanması gerektiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.SON altı yılda halka arzlardan büyük ölçüde orta ölçekli şirketlerin yararlandığını belirten Taşkesenlioğlu, sağlanan finansman maliyetinin kredilerin çok altında olduğunu söyledi. Taşkesenlioğlu, "Halka arzın büyüklüğü arttıkça maliyetler düşüyor. 40 milyon liraya kadar olan işlemlerde halka arz maliyetinin halka arz gelirine oranı yüzde 5.6 olurken, bu oran 40-100 milyon lira arasındaki işlemlerde yüzde 2.1'e, 1 milyar lira ve üzeri işlemlerde de 1.5'e düşüyor" dedi

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