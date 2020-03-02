Marmaray seferlerinde kapasite artıyor

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Marmaray'daZeytinburnu- Söğütlüçeşme arasında 8 dakika aralıklarla yapılan seferlerin, Maltepe'ye kadar uzatıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2 Mart Pazartesi gününden itibaren bu kesimde başlayacak yeni düzenlemeyle sefer aralığı azalırken, kapasite de artmış olacak. Böylece Zeytinburnu ile Maltepe arasında işletilecek iç döngü banliyö trenlerinin parkuru, 9 istasyon daha uzamış olacak. Yaklaşık 60 bin vatandaşımız, Söğütlüçeşme'de aktarma yapmadan işine gücüne gidebilecek" diye konuştu. Turhan bu düzenlemeyle sadece sefer sıklığının değil, yolcu kapasitesinin de artacağını belirterek, "Marmaray'da günde 450 bin ile 500 bin arasında yolcu taşıyoruz. Diğer metro projelerinin işletmeye alınmasıyla bu rakam, 1 milyonun üzerine çıkacak" dedi.