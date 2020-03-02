Türkiye Avrasya’nın blockchain merkezi olabilir

BLOCKCHAIN ve kripto paralar konusunda dünyanın önde gelen firmalarından biri olan İngiltere merkezli EAK Digital'in patronu Erhan Korhaliller, Türkiye'nin kripto paralar konusunda dünyanın en ilgili ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Buna ilave olarak devletin blockchain konusunda yeni düzenleme hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyen Korhaliller, "Bu ve benzer adamlar Türkiye'yi yabancı yatırımcılar açısından çok daha önemli bir hale getiriyor. Türkiye blockchain yatırımı açısından oldukça iyi bir Pazar. Tüm yabancı büyük oyuncular da bunun farkında. Binance gibi firmaların yatırımı da bunun göstergesi. Herkes ne kadar iyi bir pazar olduğunu farkında. Burada yapılması gereken bunun biraz daha fazla anlatılması uzak doğu Amerika Avrupa birçok coğrafyada Türkiye iyi yatırım ilgisi olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.Blockchain ve kripto paralar konusunda dünyanın en önemli isimlerini İstanbul Blochchain Week 2020'de bir araya getireceklerini belirten Korhaliller, "Bitcoin.com Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ver'den, Bybit'in kurucu Ceo'su Ben Zhou ve NEO'nun kurucusu Da Hongfe gibi 100'den fazla isim IstanBlock2020'de konuşmacı olacak. 2000 civarında katılımcı bekliyoruz. Bunların 750 kadarı büyük yabancı firmalar olacak. Aslında daha büyük katılım bekliyorduk ancak özellikle Asya tarafında koronavirüs etkisi oldu. Ama yine de katılım oldukça iyi. Türkiye'de iyi bir ekosistem var bu ekosisteme yatırım yapacak kilit oyuncular bu zirvede olacak" dedi.YABANCI yatırımcıların daha çok ilgisini çekmek ve farkındalığı arttırmak için bu etkinliği düzenlediklerini de belirten Korhaliller, aynı zamanda yabancı yatırımcıların Türkiye'de stratejik partnerler bulmasını ve burada işbirlikleri yapmasını da güçlendirmeye çalıştıklarını vurguladı. Türkiye'nin bu bölgede bir merkez olmasını sağlayacak önemli adımlar atıldığını belirten Korhaliller, "SPK kripto para piyasası düzenleme konusunda görevlendirilmiş olması da önemli. Merkez bankalarının dijital para konusunda attığı adımlar da çok sevindirici. Çünkü bu gösteriyor ki Merkez bankaları dağıtık defter teknolojisi konusunda istekli. Özellikle sınır ötesi para transferlerinde maliyetlerin azalmasında çok etkili olacak" şeklinde konuştu.

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