13.9 milyarlık teşvik

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Ocak ayında 783 kurum ve kuruluşa, vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 13.9 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 948 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 27 bin 619 kişilik istihdam öngörülüyor. Listede teşvik belgesi verilen yüksek bedelli projelerde, enerji yatırımları ön plana çıktı. En yüksek teşvik Sonses Enerji'ye Sakarya merkezli 1.02 milyar TL yatırım bedelli ve 120 MW enerji üretim kapasiteli RES yatırım için verildi.