Altın fiyatları son dakika yükselişte: 3 Mart gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte kapalıçarşı altın fiyatları

Serbest piyasalar için haftanın ilk işlem günü geride kalırken Kapalıçarşı başta olmak üzere altın fiyatları son dakika yükselişleri de yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, dolar ile beraber bu sarı metalin günlük durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Özellikle son haftalarda çeyrek ve gram fiyatlarının yüksek seviyelerden işlem görmesi de buna sebep oluyor. Hal böyle olunca da 'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun gün içerisinde yakından takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Mart başında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 2 Mart 2020 Pazartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 2 MART 2020

Haberimizden, 2 Mart 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.