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Cirosu 500 milyonu aşan şirkete not şartı

Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Cirosu 500 milyonu aşan şirkete not şartı
BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL'yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021'e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikle, kapsamı belirlenen krediler için, 17 Nisan 2012 tarihli yönetmelikteki şartları sağlayarak yetkilendirilmiş bir kuruluşun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması zorunlu tutulmuştu. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., yaptığı başvuru ile 2013 yılından bu yana belirli varlık kategorilerinde yetkilendirilen tek derecelendirme kuruluşu olarak dikkati çekiyor.
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Cirosu 500 milyonu aşan şirkete not şartı
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