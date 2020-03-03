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Esrarengiz maden Türkiye'de ilk kez çıkarıldı! 10 kat büyüyor...

Tarımdan sanayiye kadar birçok alanda kullanılan, ısıtıldığında 10 kat büyüme özelliğine sahip esrarengiz maden, Türkiye'de ilk kez 'ta çıkartılıp işlenerek dünyaya pazarlanıyor. Türkiye'de üretimi olmadığı için yakın bir tarihe kadar ithal etmek zorunda kaldığımız Vermikütil madenini artık Sivas'ta çıkartıp, işledikten sonra dünyaya ihraç ediyoruz. Isıtıldığında 10 kat büyüme özelliği ile dikkat çeken maden, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda kullanılıyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 10:08 ABONE OL
Esrarengiz maden Türkiye'de ilk kez çıkarıldı! 10 kat büyüyor...

Türkiye'nin yeni yeni tanıdığı bu maden 'ın Yıldızeli ilçesi Karakoç ve Kapaklı köyünde çıkartılıyor. Genç girişimci Barış Gazanfer Yıldırım tarafından kurulan fabrikada ısıl işlemden geçirilerek kullanılabilir hale getirilen maden Kanada'dan Avustralya'ya kadar dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

ÜRETİM ÖDÜLÜ ALDI

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından 1990'lı yıllarda tespit edilen Vermikülit yatağı Yıldırım tarafından 2004 yılında başlatılan AR-GE çalışmaları sonrasında ülke ekonomisine kazandırıldı. Yıldırım, yaptığı çalışmalarla 2016 yılında Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfının Üretim Ödülüne layık görüldü.

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Esrarengiz maden Türkiye'de ilk kez çıkarıldı! 10 kat büyüyor...
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