Esrarengiz maden Türkiye'de ilk kez çıkarıldı! 10 kat büyüyor...

Türkiye'nin yeni yeni tanıdığı bu maden Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Karakoç ve Kapaklı köyünde çıkartılıyor. Genç girişimci Barış Gazanfer Yıldırım tarafından kurulan fabrikada ısıl işlemden geçirilerek kullanılabilir hale getirilen maden Kanada'dan Avustralya'ya kadar dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.



ÜRETİM ÖDÜLÜ ALDI

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından 1990'lı yıllarda tespit edilen Vermikülit yatağı Yıldırım tarafından 2004 yılında başlatılan AR-GE çalışmaları sonrasında ülke ekonomisine kazandırıldı. Yıldırım, yaptığı çalışmalarla 2016 yılında Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfının Üretim Ödülüne layık görüldü.