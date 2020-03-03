FED faiz kararı sonrası altın fiyatları SON DAKİKA: 3 Mart gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Serbest piyasalar için haftanın ikinci işlem günü geride kalırken açıklanan FED faiz kararı sonrası Kapalıçarşı başta olmak üzere altın fiyatları son dakika değişimleri yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, dolar ile beraber bu sarı metalin günlük durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Son haftalarda çeyrek ve gram fiyatlarının yüksek seviyelerden işlem görmesi de buna neden oluyor. Hal böyle olunca da 'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun gün içerisinde yakından takip ediliyor. Zira, FED faiz kararı sonrası alış satış fiyatlarının Mart ayının ilk haftasında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 3 Mart 2020 Salı gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 3 MART 2020

Haberimizden, 3 Mart 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, FED faiz kararının ardından A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.