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’da 1.717 konutun kurası çekildi

Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Konya’da 1.717 konutun kurası çekildi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik yürüttüğü proje kapsamında Konya'da inşa edilecek 1.717 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında Konya Kongre ve Spor Merkezi'nde kura töreni düzenlendi. Noter huzurda gerçekleştirilen kura çekimine katılan aileler heyecan yaşadı, ismi çıkanların mutlulukları gözlerine yansıdı. Kurada ismi çıkan Senem Payas, çok mutlu olduğunu söyledi. Çalışma kapsamında hak sahipleri için 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 1.717 konut yapılacak.
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Konya’da 1.717 konutun kurası çekildi
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