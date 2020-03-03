OECD küresel büyüme tahminini düşürdü

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) koronavirüs nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2.9'dan yüzde 2.4'e düşürdü. OECD'ye göre, küresel ekonomik büyüme, koronavirüs salgınının arz ve talebe darbe vurması ve merkez bankaları ve hükümetlerin hızla değişen duruma tepki vermekte güçlük çekmeleri ile birlikte son 10 yıldır görülmeyen seviyelere gerileyecek. Kuruluş 2020 yılı için büyüme tahmini yüzde 2.9'dan 2009'dan beri en düşük seviye olan yüzde 2.4'e indirdi. OECD, durumun daha da kötüleşmesi halinde, sağlık bakım ve ekonomik teşvik için tüm büyük ekonomilerde koordineli politika adımları gerekeceğini kaydetti.Japonya Merkez Bankası (BOJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) finans piyasalarını sakinleştirmek amacıyla harekete geçebileceklerini taahhüt etti ve Fed ABD'de faiz indirimine gitme konusunda açık kapı bıraktı. G-7 ülkelerinin maliye bakanları bu hafta telekonferans yoluyla konuyu görüşecek.