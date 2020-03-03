Son dakika: Borsa coştu, dolar çakıldı! 3 Mart Dolar ne kadar? İşte canlı dolar ve euro fiyatları…

Küresel olarak yaşanılan gelişmelerden ve en önemlisi de Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyada hızla yayılım gösteren koronavirüs salgınının ardından döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tarafından rutin olmayan bir politika faizi indirimine gidilmesi sonucu dolar ve euro fiyatlarının ne kadar olduğu yurtdışına çıkmayı planlayanlar, birikim amacıyla alım yapacaklar ve yabancı menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacaklar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. 3 Mart Salı günü dolar ve euro fiyatları ile ilgili tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte son dakika dolar ve euro gelişmeleri…

3 MART DOLAR VE EURO NE KADAR?

Amerika Merkez Bankası (FED) tarafına yapılan son dakika politika faiz indirimi sonrası dolar ve euro fiyatlarındaki değişime ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;