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Son dakika: coştu, dolar çakıldı! 3 Mart ? İşte canlı dolar ve euro fiyatları…

Yurtta ve dünyada meydana gelen gelişmelerin ardından fiyat bazında dalgalanmalar yaşayan dövize ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılan ve rutin özellikte olmayan politika faizinde indirime gidilmesiyle birlikte kur dün test edilen 6.2640 seviyelerinde seyrederken bugün önemli gerilemeler yaşandı. İstanbul borsasında da artış görülürken, döviz kurlarında bugün yaşanılan gelişmeler sonucunda yurtdışına gidecekler, e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacak olanlar ve birikim yapmak için alım yapmak isteyenler 3 Mart günü dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu merak ediyor. İşte 3 Mart dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 3.3.2020 19:35 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 19:35 ABONE OL
Son dakika: Borsa coştu, dolar çakıldı! 3 Mart Dolar ne kadar? İşte canlı dolar ve euro fiyatları…

Küresel olarak yaşanılan gelişmelerden ve en önemlisi de Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyada hızla yayılım gösteren koronavirüs salgınının ardından döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tarafından rutin olmayan bir politika faizi indirimine gidilmesi sonucu dolar ve euro fiyatlarının ne kadar olduğu yurtdışına çıkmayı planlayanlar, birikim amacıyla alım yapacaklar ve yabancı menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacaklar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. 3 Mart Salı günü dolar ve euro fiyatları ile ilgili tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte son dakika dolar ve euro gelişmeleri…

3 MART DOLAR VE EURO NE KADAR?

Amerika Merkez Bankası (FED) tarafına yapılan son dakika politika faiz indirimi sonrası dolar ve euro fiyatlarındaki değişime ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Son dakika: Borsa coştu, dolar çakıldı! 3 Mart Dolar ne kadar? İşte canlı dolar ve euro fiyatları…
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