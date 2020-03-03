Son Dakika Haberi: Dolar/TL bugün ne kadar, kaç lira? 3 Mart Salı Euro dolar alış satış fiyatı…

Dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde hem koronavirüs salgını nedeniyle de hem de dünya gündeminde yaşanan olaylar nedeniyle oldukça hareketli bir grafik çizen dolar şu sıralar 6.22 civarından işlem görüyor. Dolar ve Euro bugün ne kadar? Dolar ve Euro fiyatlarını anlık olarak haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru, şu dakikalarda 6,22'de işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,92'de seyrediyor.

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