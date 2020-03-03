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Haberi: Dolar/TL bugün ne kadar, kaç lira? 3 Mart Salı Euro dolar alış satış fiyatı…

Dolar fiyatları ile ilgili gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. İdlib’de yaşanan gelişmelerinin ardından dolar haftanın son işlem gününde 6,22 seviyesinden işlem görmüştü. Yeni haftaya nasıl bir başlangıç yaptığı merak edilen dolar, şu sıralarda yine 6.22 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar/TL bugün ne kadar, kaç lira? İşte 3 Mart Salı Euro dolar alış satış fiyatı…

Giriş Tarihi: 3.3.2020 08:31 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dolar/TL bugün ne kadar, kaç lira? 3 Mart Salı Euro dolar alış satış fiyatı…

Dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde hem koronavirüs salgını nedeniyle de hem de dünya gündeminde yaşanan olaylar nedeniyle oldukça hareketli bir grafik çizen dolar şu sıralar 6.22 civarından işlem görüyor. Dolar ve Euro bugün ne kadar? Dolar ve Euro fiyatlarını anlık olarak haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru, şu dakikalarda 6,22'de işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,92'de seyrediyor.

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