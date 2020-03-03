Ticarete hazine garantisi

Ekonomik büyümeye katkı veren, kefaletle dünya rekoruna imza atan Kredi Garanti Fonu kredilerinden en yüksek payı ticaret ve imalat sanayi aldı. Kullandırılan kredilerin yaklaşık 165 milyar liralık kısmı ihracatın finansmanı ve imalat sanayi sektörüne verildi. Yeni dönemde de fonun yüzde 50'si imalat sanayi sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek. Bu yıl girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarımı kapsamında da 2 milyar liralık kaynak aktarılacak.Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselten düzenleme komisyonda kabul edildi.Firmaların finansmana erişiminde önemli rol oynayan Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında kefalet tutarı 320 milyar lira, kredi hacmi de 367 milyar liraya ulaştı. KGF destekli kredi kullanan 295 bin firmanın istihdama katkısı da üç yıllık dönmede 250 bin kişi oldu.KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, fonun 29 bankayla çalıştığını belirtti. Sektörel kefalet limitlerini bankaların performansını ölçerek tahsis ettiklerini söyleyen Gergerli, "Her banka kendi kredi politikası kapsamında tahsis mekanizmasını çalıştırarak firmaları değerlendiriyor. Uygun gördüğü firmalara kredi tahsisi yaptıktan sonra kefalet için Hazine garantili işlemler için fona gönderiliyor" dedi.Fon kefaletli kredilerin 30 milyarlık kısmına yeniden yapılandırma imkânı tanındığını anımsatan İsmet Gergerli, "Bunların 14 milyarı bu yapılandırma imkânı 2018 Ekim'inden sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tanımlanan bir imkândı. 30 milyar yapılandırıldığı hâlde 14 milyarı vadesinde kapanıp sorunsuz bir şekilde tasfiye edildi. Dolayısıyla, yapılandırılan kredilerde de tasfiye imkânı yani geri dönme ve kapanma imkânı oldukça yüksek" diye konuştu.KGF Genel Müdürü Gergerli, fon destekli ortalama kredi tutarının 448 bin lira, kredilerin ortalama vadelerinin de 36.6 ay olduğunu ifade etti. Firmaların Hazine desteğinden yararlanabilmesi için vergi, prim borcu olmaması, takipte olmaması, iflas ertelemesi, konkordato sürecinde olmaması gerektiğini anımsatan Gergerli, "Kredilerin yüzde 76'sı küçük ve orta boy işletmelere kullandırıldı. Yüzde 24'ü KOBİ ölçeğinden daha büyük. Kullandırılan kredilerin 112 milyarlık kısmı imalat sanayisi sektörüne, imalatçılara kullandırılan kredilerdir. 53 milyarlık kısmı, ihracatın finansmanı için, ihracat kredileri için kullandırıldı. Dolayısıyla önüne gelene verilen krediler değildir. Kendi içinde bir otokontrol mekanizması var çünkü bankalar risk paylaşım esasına göre bu sistemi kullanıyor" diye konuştu.

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