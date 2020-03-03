Ticarete korona önlemi

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, Türkiye'nin sınırlarına kadar dayanan korona virüse karşı tedbirleri artırıyor. Son olarak İran, Irak, Güney Kore'ye yönelik uygulanan uçuş yasaklarının ardından ticaretin etkilenmemesi için farklı bir yönteme başvurulacak.Ticaret Bakanlığı ihracatın olumsuz etkilenmemesi için 'dorse ve konteyner değişimi' tedbirini alacak. Şoförler giriş yapamayacak ancak sınıra gelen ürünlerin yer aldığı dorse ve konteynerların değişimi yoluyla ticaret devam edecek. Yükler, Türk şoförler veya diğer ülke şoförleri tarafından ülke içlerine girmeden tampon olarak belirlenen yerlerde aktarılabilecek. Bu işlem yapılırken Sağlık Bakanlığı personeli ve valilikle de işbirliği yapılacak. Şoförlerin birbirlerine temas etmeden, maske, dezenfektan ve eldiven gibi koruyucu donanımla kullanmaları için tedbir alınacak.Dorse değişimi yapanlar için de maske ve dezenfektan verilecek. Öte yandan İran'a açılan gümrük kapılarından, sadece daha önce çıkış yapmış Türk vatandaşları ve araçları girebilecek. Bu kişiler Sağlık Bakanlığı'nın kapılarda aldığı önlemler uygulanarak giriş yapacak.