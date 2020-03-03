Ücret ve komisyonda yeni dönem başladı

BUGÜN NELER OLDU

BANKALARIN fahiş ücret ve komisyon oranlarını sınırlandıran değişiklikler yürürlüğe girdi. Bireysel müşteriler ve ticari şirketler bundan böyle yapacakları işlemlerde bankalara daha az para ödeyecek. Buna göre internetten ve mobilden 1.000 TL'ye kadar para göndermenin maliyeti 1 TL, 1.000 TL'den fazlaysa 2 TL olacak. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indiriliyor. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürülüyor. Ancak altyapı ve sistem geliştirme ihtiyacı olan maddelerin yürürlük tarihi 1 Nisan'a ertelendi.