Yaşlı Destek Programı 13 ile ulaştı

ORDU NAMAZ VAKİTLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yaşlı Destek Programı'nın (YADES) uygulandığı il sayısı Erzurum ve Diyarbakır'la birlikte 13 ile ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YADES'in daha önce Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 11 ilde yürütüldüğünü belirtti. Selçuk, "Bakanlığımızın başlattığı programla yaşlılarımızın korunması ve desteklenmesini sağlıyoruz. Sosyal bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımızın yaşadıkları mekanlarda bakımlarını yaparak, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. YADES kapsamında bugüne kadar toplam 62 bin 400 yaşlımıza sosyal hizmet desteği verdik" dedi.Selçuk, öncelikli olarak evde yalnız ya da eşi veya bir yakını ile yaşayan, evde bakım ve sosyal destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara destek verdiklerini bildirdi. Selçuk, YADES'i ülke geneline yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.