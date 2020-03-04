2020 Emekli promosyonu belli oldu mu? Bu ay emekli maaş promosyonu ne zaman hangi bankaya yatacak?

Mart ayıyla birlikte promosyon alacak olan milyonlarca emekli araştırmalarını sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere promosyon anlaşması 2017 yılında bankalar ve SGK arasında yapılmış ve bankalar, kendi bünyelerine emekli maaşlarını taşıyan vatandaşlara promosyon vermişlerdi. Bu anlaşmanın üzerinden üç yıl geçti. Hal böyle olunca 2020 Mart ayıyla birlikte yeni promosyon anlaşmaları yapılması gerekiyor. Peki, 2020 promosyon ücreti ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar…

2020 PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR? EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli promosyonları ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, 'emekli promosyonları ne zaman ödenecek?' sorusunun yanıtını bulabilirsiniz...