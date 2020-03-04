AVM’lerde Korona temizliği

BUGÜN NELER OLDU

Zirvenin en önemli konularından biri de koronavirüs oldu. AYD Başanı Altaş, Çin'de ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeyen yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) alınan önlemler sayesinde henüz Türkiye'de görülmediğini belirterek, "Koronavirüs Türkiye'de görülürse ilk vuracağı noktalar AVM'ler olur. Bu nedenle AVM'lerin her hafta pazartesi günleri dezenfeksiyon yapılmasını yöneticilerimize ve arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz" dedi. Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın, bu yıl Asya'dan gelen ve ayaklı ihracat aracıları olarak nitelendirdiği turistlerin yerini yine Arap, Suudi ve Katarlılar'ın alacağını söyledi. Bu dönemde algıyı iyi yönetmenin önemine değinen Aydın, AVM'de temizlik ve dezenfeksiyonla alakalı PR yapmaya başladıklarını belirterek, "AVM'nin hangi ürünlerle dezenfekte edildiğini artık tuvaletlere, eğence alanlarına yazılı olarak asıyoruz" diye konuştu.