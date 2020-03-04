Enflasyon beklentinin altında

BUGÜN NELER OLDU

Enflasyon şubat ayında beklentilerin altında kalırken, aylık bazda son 8 ayın en düşük enflasyonuna ulaşıldı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0.35 ile 0.65 olan beklentinin altında arttı. Yıllık TÜFE ise yüzde 12.37 ile, 12.70 olan beklentinin altında gerçekleşti. Analistler yılın ilk yarısında yüzde 10-13 aralığında seyretmesi beklenen enflasyonun, yıl sonunda yüzde 8.5 olan Yeni Ekonomi Programı hedefine yakın tek haneye gerileyeceği görüşünde. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40.15 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 44.09 ile kabakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 12.58 ile erkek kazağı oldu. Ekonomistler, enflasyonun piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğini belirterek, 19 Mart'taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ölçülü faiz indirimi gelebileceği öngörüsünde bulunuyor.