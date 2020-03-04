“Ev sahibi olduk Cumhurbaşkanı’na teşekkürler”

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik yürüttüğü proje kapsamında Kayseri'de inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde kura çekim töreni düzenlendi. Proje kapsamında hak sahipleri için 2+1 ve 3+1 şeklinde olmak üzere toplam 550 konut yapılacak.Kurada ismi çıkanlardan Ümit Erez, uzun yıllar ev sahibi olmak için çalıştığını belirtti.Oğlunun ev sahibi olması üzerine sevinçten gözyaşlarını tutamayan baba Salim Erez ise TOKİ'nin ev yapmasına vesile olan herkese teşekkür ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm siyasilere teşekkür ediyorum. Yuva kurmak çok güzel bir şey, ancak yuva sahibi olmak daha güzel" dedi. Emekli olduğunu ve ev sahibi olmak için 30 yıl beklediğini anlatan Hasan Hüseyin Çiğdem ise projeyle artık bir evin sahibi olma imkanı yakaladığını kaydetti.

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