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(parası) hangi illere yattı? 4 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

ayının ilk günlerinde evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli olan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan 4 Mart (parası) yatan iller de gündem haline geldi. Her ay il il yatırılan bu ücreti alan vatandaşlar yaşadıkları şehre ne zaman yatacağını merak ederken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ücretler ödenmeye başladı. Bunun üzerine ise internet üzerinden evde bakım maaşı ne zaman yatacak, sorgulama işlemi nasıl yapılır sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 4 Mart evde bakım maaşı (parası) yatan iller hangileri? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.3.2020 14:17 ABONE OL
Evde bakım maaşı parası hangi illere yattı? 4 Mart evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

yatan iller her ay olduğu gibi ayının başlaması ile beraber gündeme geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu ödenek evinde yaşlı ve bakıma muhtaç derecede engelli kişilerin bulunduğu vatandaşlara ciddi anlamda maddi destek olmaya devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan bu ödenek il il ödenmeye devam ederken vatandaşlar 4 Mart evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı şeklindeki araştırmalarını ise sürdürüyor. Peki, Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller nasıl ve nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Bu ödenekten faydalanan binlerce vatandaş gün içerisinde evde bakım maaşı yattı mı? Sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizde konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Ayrıca sorgulama işlemini gerçekleştirmek için "SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler."

Detaylar için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz…

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Evde bakım maaşı (parası) hangi illere yattı? 4 Mart evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır?
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