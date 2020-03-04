Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman, hangi tarihlerde yatacak?

Evinde hasta ve engelli kişiler bulunan maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşların aldığı ödenek ile ilgili olarak 3 Mart evde bakım maaşı yatan iller son zamanlarda bu ödenekten faydalanmakta olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne yapılan başvuru sonrasında verilen bu ücreti almak için sağlık kurullarından rapor alma şartı bulunuyor. Ayrıca hanede yer alan kişilerin geliri de önemli bir etken. Peki, 3 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mart ayı evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA!

Evde bakım maaşı il il yattığından dolayı kişiler 3 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri şeklindeki soruları araştırmaya devam ediyor. Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı için tıklayınız...

İşte detaylar...