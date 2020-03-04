İhracatta rekor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl küresel ve bölgesel ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen dış ticarette sergilenen güçlü performansa bağlı olarak 2019'da gerçekleşen yüzde 0.9 büyümenin 2.3 puanının net ihracattan kaynaklandığını söyledi.



CANLANMA HIZLANIYOR

Pekcan, "Şubat ayında kapasite kullanım oranının 0.5 puan yükselerek yüzde 76'ya ulaşması, Ekonomik Güven Endeksi'nde yıllık bazda yüzde 16.7'lik artış ve açılan firma sayısında ilk defa 10 bin rakamının üzerine çıkılması ekonomik ivmelenmeye yönelik olumlu beklentileri artırıyor. Faizlerdeki düşüş trendi ve ekonomideki diğer göstergelerle 2020'de yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.



TÜRKİYE ALTINCI SIRADA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dünya Ticaret Örgütü tarafından verisi açıklanan 62 ülke arasında Türkiye'nin, ihracatını artırabilen sınırlı sayıda ülke arasında 6. sırada yer aldığını söyledi. Gülle, şubat ayında ihracat ailesine bin 555 firmanın ilk kez katıldığını vurguladı.

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