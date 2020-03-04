Perakendeciden şehit ailelerine destek

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen AYD Alıveriş Ekonomisi Zirvesi'ne ihtiyaç sahibi şehit aileleri için başlatılan bağış kampanyası damga vurdu. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'ın 100 bin lira ile başlattığı bağış kampanyasına BMD Başkanı Sinan Öncel 100 bin, Multi Türkiye 200 bin, Nata Holding ise 250 bin lira bağışta bulundu. AYD, perakendecilerden bu hafta içinde gelecek bağışları toplayıp ihtiyaç sahibi şehit ailelerine ulaştıracak. AYD Başkanı Altaş, "Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde İdlib şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine bizzat ulaşarak, sıvasız evleri sıvamak, çamaşır makinesi olmayana makine almak, çocuklarını okutamayanın okutması için burs vermek anlamında bugün bir kampanya başlatıyoruz ve yardımları bizzat fiilen ellerimizle ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Nata Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Buğra Tanık, "Sınır güvenliğimiz için başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı'nı destekliyoruz. Bunu yapmazsak bu saldırılar ülke sınırlarının içine kadar ulaşacak" dedi. Yaptıkları bağışla ihtiyacı olan şehit ailelerinin sıva, onarım gibi eksiklerini gidermek istediklerini dile getiren Tanık, "Keşke elimizden gelse Mehmetçik'e mühimmat desteği de verebilsek" diye konuştu.BIRLEŞMIŞMarkalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise, "İdlib'de şehit olmuş evlatlarımızın ailelerinin bir nebze de olsa yaralarını sarmak için şahsım adına bu bağışı yapmak istedim. İhtiyaç sahibi şehit aileleriyle bizzat yan yana gelip ihtiyaçları neyse ona cevap verebilmek bağıştan çok daha önemli... Mehmetçik Vakfı ile bunu organize deceğiz" dedi. TSK'nın başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı'yla ilgili de konuşan Öncel, "Bu, sınırlarımızın güvenliği için başlatılan harekât. Türkiye kararlılığını gösterdi. Umarız, 5 Mart'taki görüşme sonrası her şey normale döner" diye konuştu.

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