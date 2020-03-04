Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Akbank, Garanti 2020 ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

Ekonomideki olumlu tablo ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında kendini gösteriyor. Gelen son dakika bilgilerine göre bankalar kredi faiz oranlarında indirime giderken, söz konusu yeni oranlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2019 yılında gerçekleşen indirim furyasının bir benzeri talep ediyor. Uzmanlar ve analistler önümüzdeki aylarda yeni bir indirim dalgasının gelebileceğini belirtirken, biz de en yeni oranları haberimizde derledik!

İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI!

Tüketici kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.96

Konut kredisi: 0.94