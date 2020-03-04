Yolcuya 5 kilo altın izni

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın ithalatıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine imkân sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre, en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi, bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde mümkün olacak. Dâhilde işleme rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilenler de dâhil olmak üzere standart işlenmemiş altın ithalatı yalnızca Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacak. Bu kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri 3 iş günü içinde borsaya teslim edecek. Dâhilde işleme rejimi kapsamındaki kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin borsaya teslim şartı aranmayacak. Üç iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından yazılı olarak bilgi verilecek.Tebliğe göre, dâhilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen işlenmemiş altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan rafineriler listesindeki rafinerilerce üretilmesi zorunlu olacak. Türkiye vatandaşı olmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcular beraberinde bir takvim yılı içinde kendilerine ait olan en fazla 5 kilo ağırlığındaki standart işlenmemiş altını getirebilecek. Bu altın, Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilecek.

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