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8 Mart 'nde kadın girişimcilere destek

Garanti BBVA, bu yıldan başlayarak, dijital ve sosyal medya kanalları ile şubelerdeki ekranlarda, 8 Mart haftası boyunca 'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananlarına yer verecek.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 19:23 ABONE OL
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimcilere destek

Garanti BBVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadınlar Hepimizin Yarınları" diyerek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Uygulama kapsamında, bu yıldan başlayarak, Garanti BBVA dijital ve sosyal medya kanalları ile şubelerdeki ekranlarda, 8 Mart haftası boyunca Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları yer alacak.

Banka, bir hafta boyunca tüm iletişim kanallarında Türkiye'nin kadın girişimcilerinin ilham verici yolculuklarına yer vererek başarı hikayelerini geniş kitlelere duyuracak.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimcilere destek
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