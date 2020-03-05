8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimcilere destek

Garanti BBVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadınlar Hepimizin Yarınları" diyerek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Uygulama kapsamında, bu yıldan başlayarak, Garanti BBVA dijital ve sosyal medya kanalları ile şubelerdeki ekranlarda, 8 Mart haftası boyunca Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları yer alacak.

Banka, bir hafta boyunca tüm iletişim kanallarında Türkiye'nin kadın girişimcilerinin ilham verici yolculuklarına yer vererek başarı hikayelerini geniş kitlelere duyuracak.