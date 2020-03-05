Emekliye müjde: Promosyonda % 66 artış

Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonlarının taban ücretleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 5 milyon emekli müşterisi bulunan Ziraat Bankası arasında promosyon zam görüşmeleri tamamlandı. Dün SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın katılımıyla protokol imzalandı. Protokole göre, emekli aylığı bin 500 liraya kadar olana 500 lira, bin 500-2 bin 500 lira arasındakilere 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Müracaatlar başladı, ödemeler nakit olacak. Üç yılını dolduranlar yeni taahhütname imzalayıp parasını alacak. Bankalar inisiyatifleri ile bu tutarın üzerinde ödeme yapabilecek. Promosyonda tek koşul 3 yıl kalma taahhüdü olacak. İnternet mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek. 13 milyon emekliye 9 milyar lira promosyon ödenecek. İşte banka promosyonuna ilişkin merak edilenler...
MÜRACAATLAR BAŞLADI MI?
Başvurular 1 Mart itibarıyla başladı. Üç yılını dolduranlar şubelerine giderek, yeni taahhütnameyi imzalayıp maaş tutarına göre promosyon alabilir. Yeni emekli olanlar da maaşlarını alacağı bankanın şubesine giderek başvuruda bulunabilir. İnternet mobil uygulama üzerinden de başvuru yapılabiliyor. E-devlet üzerinden banka ve şube seçilebiliyor.
KOŞULLARI NELER?
Promosyonda tek koşul üç yıl kalma taahhüdü. Bazı bankalar iki otomatik ödeme talimatı için 150 lira, 10 kişiyle sınırlı olarak yönlendirdiği her yeni emekli için 150 lira promosyon veriyor. Böylece promosyon tutarı da 300 lira artmış oluyor.
TÜM EMEKLİLER ALABİLİR Mİ?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Ödemeler nakit yapılıyor.
NE ZAMAN ÖDEME YAPILACAK?
Yapılan anlaşmaya göre, 500 ila 750 lira arasında değişen ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 yıl geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.
DİĞER BANKALAR ASGARİ TUTARIN ÜZERİNE ÇIKAR MI?
Dün imzalanan protokolle ödenecek asgari promosyon tutarı belirlendi. Bankalar inisiyatifleri ile bu tutarın üzerinde ödeme yapabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu diğer bankalarla da protokol imzalayacak. Özel bankalar yüksek promosyon teklifleri sunarak emeklileri cezbetmeye çalışıyor. Bazı bankalar bin 250 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor.
BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bazı bankalar ek ürün kullanımı ve başka emekli getirme gibi koşullarla promosyon tutarını artırıyor. Emeklilerin kampanyaların koşullarını detaylıca okumaları önem taşıyor.
AYNI BANKADAN ALMA ZORUNLULUĞU VAR MI?
Sözleşme süresi sona eren emekliler istediği bankayı seçerek ikinci promosyonları oradan alabilir. Süre dolmadan da banka değiştirilmesi söz konusu. Kredi kullanmayan emekliler kalan sürenin promosyonunu iade ederek ayrılabilir.
ZİRAAT BANKASI'NIN ÖDEME TAKVİMİ NEDİR?
Üç yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017'de sözleşme imzalayanın süresi bu nisanda bitiyor. Süresi dolduğu anda taahhütnamesini vererek ya da internette mobil uygulamadan başvurarak promosyon alabilecek.
BAYRAM İKRAMİYELERİ DEVAM EDECEK Mİ?
Emeklilere ikramiye verilmeye devam edilecek. Aylıklardan kesinti yapılmayacak.
'ZİRAAT BANKASI EMEKLİNİN YANINDA'
Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan belli bir takvim dâhilinde bu ödemelerin tamamının yapılacağını söyledi. Gülcihan, "Özellikle emeklerimizden talebimiz, bankada maaş ödemeleri alırken mümkün olduğu kadar asgari ihtiyaçlar haricinde nakit yerine kartla alışveriş yapılması. İnternet, mobil kanallarının da etkin bir şekilde kullanılması durumunda yapılacak bütün hizmetlerde emeklilerimizin lehine düzenlemeler yaparak, taksit, erteleme veya diğer puanlarla ilgili avantajlar sunacağız" dedi.
13 MİLYON KİŞİYE 9 MİLYAR LİRA
SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, promosyon ödemelerinde yüzde 66 artış olduğunu belirterek, "'Emeklilerin aylıklarından kesinti yapılacak', 'sosyal güvenlik destek primi yeniden getirilecek', 'bayram ikramiyelerinde kesintilere gidilecek' haberleri gerçeği yansıtmıyor. Biz her daim emeklilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam ediyoruz" dedi. 12 milyon emekliye bankalar tarafından 46 milyar lira ödeme yapıldığı anlatan Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde 13 milyon emeklimize 9 milyar lira promosyon ödemesi yapacak" dedi.
YAPI KREDİ 1.000 TL VAAT ETTİ
Ziraat Bankası'nın ardından Yapı Kredi de açıklama yaptı. Bankanın açıklamasında emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere bin liraya varan nakit promosyon verileceği belirtildi. Emekli maaşları şubelerin yanı sıra, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla da taşınabilecek.
GARANTİ 1.200 TL ÖNERDİ
Garanti BBVA da SGK ile protokol imzaladığını duyurdu. Buna göre, maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Böylece Garanti BBVA emeklilere ödediği promosyonda yüzde 166'lık bir artış gerçekleştirmiş olacak.