Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? 5 Mart evde bakım maaşı (parası) sorgula!

Evde bakım maaşı yatan iller her ay olduğu gibi Mart ayının başlaması ile beraber gündeme geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu ödenek evinde yaşlı ve bakıma muhtaç derecede engelli kişilerin bulunduğu vatandaşlara ciddi anlamda maddi destek olmaya devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan bu ödenek il il ödenmeye devam ederken vatandaşlar 4 Mart evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı şeklindeki araştırmalarını ise sürdürüyor. Peki, Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller nasıl ve nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Bu ödenekten faydalanan binlerce vatandaş gün içerisinde evde bakım maaşı yattı mı? Sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizde konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Ayrıca sorgulama işlemini gerçekleştirmek için "SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler."

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