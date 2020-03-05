Girişimciye dev fırsat

BUGÜN NELER OLDU

Gırışımcılerın iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olan üç günlük Yaratıcı Girişimcilik Programı, British Council tarafından Viveka iş birliğiyle ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 27-29 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenleniyor. 9 Mart'a kadar başvuruların kabul edildiği eğitim, tüm yaratıcı sektörlerden iş fikirlerinin katılımına açık. Birleşik Krallık merkezli inovasyon vakfı Nesta tarafından geliştirilen ve British Council aracılığıyla dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen Yaratıcı Girişimcilik Programı, 2014'ten bu yana Türkiye'de dokuz şehirde 250'den fazla yaratıcı girişimcinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında eğitmenler, girişimcilere iş fikirlerini geliştirmelerinde yardımcı olurken, aynı zamanda onlara hedefleri ve motivasyonları ile örtüşen bir iş modeli ortaya çıkarabilmeleri için de yol gösterecek.