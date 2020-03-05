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'tan anlamlı paylaşım

, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi

Giriş Tarihi: 5.3.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 14:19 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Balan Albayrak, "Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı paylaşım
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