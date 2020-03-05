Koronaya karşı koruma kalkanı

IMF'NİN

Çin'de yılbaşında başlayıp bütün dünyayı sarsan koronavirüsün ekonomide yaratması beklenen tahribata karşı her cephede topyekûn mücadele başladı. Virüsün küresel büyümeyi sekteye uğratmasına yönelik güçlenen sinyallere karşı, bir yandan merkez bankaları faiz silahını çekerken, maliye politikasında da teşvik paketleri devreye alınıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in acil toplantı sonrası 50 baz puan faiz indirimi yapmasının ardından yedi ülke daha faiz indirdi. Finansal istikrarı korumak amacıyla önlemler alan merkez bankalarının dışında Dünya Bankası da koronavirüsle mücadele amacıyla kalkınmakta olan ülkelere yardım için 12 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığını duyurdu. Güney Kore ekonomiyle ilgili önlemler için doğrudan veya dolaylı fonlara 25 milyar dolar daha ekleyeceklerini bildirdi. Virüsün anavatanı Çin'de PMI 50'den 35'e inerek 30 yılın dibine gerilerken, otomobil satışları yüzde 80 azaldı. Çin yönetimi ekonomik aktiviteyi canlandırmak için son olarak merkez bankası eliyle, 172 milyar dolarlık bir teşvik paketi açıklarken, şirketlerin finansman maliyetleri düşürülüyor. Bu arada ABD Kongresi, Kovid-19 ile mücadeleye 7.8 milyor dolarlık ek bütçe ayrılması konusunda anlaşmaya vardı.ABD Merkez Bankası (Fed), 2008'den bu yana ilk kez takvim dışı toplanarak politika faizini 50 baz puan düşürüp yüzde 1-1.25 aralığına çekti. ABD'nin 10 yıllık tahvillerinin faizi 150 yıl sonra ilk kez yüzde 1'in altına indi.Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri 10 baz puan düşürmesi bekleniyor. Bankanın bir sonraki para politikası kurulu toplantısı 12 Mart'ta yapılacak.Merkez Bankası virüs etkisini azaltmak için faiz oranını 10 yılın en düşük seviyesine indirdi. İş ve hane halklarına yardım etmek için mali teşvik paketi açıklandı.Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), Fed kararının hemen ardından politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1.5'e düşürdü. Parasal tedbirler koronavirüs salgınından en çok etkilenen bölgelerden olan Hong Kong için ekonomik karşı koyma çabası olarak değerlendiriliyor.Suudi Arabistan Para Otoritesi faizi 50 baz puan indirerek yüzde 2.25'ten 1.75'e çekti.Fed'in acil toplantı sonrası faiz indirimine gitmesiyle birlikte Körfez'deki merkez bankaları da birer birer faiz indirimi yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası kısa vadeli likidite borçlanması için repo oranını 50 baz puan indirdi.Bahreyn Merkez Bankası (CBB) politika faizini olan bir haftalık repo faiz oranını yüzde 2.25'ten 1.75'e çekerek Fed gibi 50 baz puan indirime gitti.: İngiltere Merkez Bankası'nın faizi 26 Mart'ta yapacağı toplantıda faizleri 25 baz puan aşağı çekmesi bekleniyor.Japonya Merkez Bankası'nın faizleri negatifte ancak Fed kararı sonrası faizleri daha da aşağı çekebileceği tahmin ediliyor.Güney Kore hükümeti koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören işletmelere 11.7 trilyon won yani 9.8 milyar dolar kurtarma paketi ayırdığını açıkladı. Kurtarma planı, ABD Merkez Bankası'nın acil toplantısı ve faizi düşürmesinden birkaç saat sonra açıklandı.Avustralya Merkez Bankası da faizi yüzde 0.5'e kadar çekti. Bu oran ülkenin tarihindeki en düşük faiz oranı. Ülkede büyümenin beklentinin altında kalmasına kesin gözüyle bakılırken Merkez Bankası gerektiği takdirde daha fazla indirim sinyali verdi.IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koranavirüs salgını nedeniyle 2020 IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın sanal ortama taşınması için ortak bir plan uygulama kararı alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Amacımız, katılımcılar ve çalışanlarığın sağlığının güvenliğini garanti altına almaktır" denildi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, koranavirüs salgını endişeleri nedeniyle, para politikasının yıllık değerlendirmesinin önemli bir bölümünü oluşturacak ilk halka açık oturumu erteledi. Avrupa Merkez Bankası ayrıca, planlanan konferansları da iptal etti.