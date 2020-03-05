KVKK ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış!

SON dönemde KOBİ'lerin büyük çoğunluğu Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile ilgili sıkıntılar yaşıyor. Siber saldırılar, alınmayan önlemler, yerine getirilmeyen sorumluluklar ve doğru güvenlik altyapılarının oluşturulmaması, şirketlerde veri ihlallerine neden oluyor. Şirketlerin kişisel verileri koruma konusunda doğru bilinen yanlışlara sahip olduklarını aktaran Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, KVKK konusunda şirketleri hataya düştükleri 4 yanlış konusunda uyardı. İşte dikkat edilmesi gereken noktalarVERBİS'e kayıt süreci yine ertelenir: Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına yönelik VERBİS'e kayıt sürecinin Haziran 2020'ye kadar ertelenmiş olması, şirketlerde yine ertelenebilir algısını oluşturdu. Aslında KVKK'nın şirketlere bu konuda tanımış olduğu toleransın bir kez daha sağlanacak olması inancı, şirketlerin büyük bir kumar oynamasına neden oluyorken, gerçekleştirilmeyen sürecin zararlarının da yansımalarıyla karşılaşabileceklerini gösteriyor. Gerekli şartları taşıyan veri sorumlularının mutlaka kayıt süreçlerini tamamlamaları öneriliyor.KVKK KOBİ'leri kapsamıyor, büyük şirketleri kapsıyor: Doğru bilinen yanlışlar arasında en çok dile getirilenlerden biri de KVKK'nın sadece büyük şirketleri kapsıyor olduğudur. Kanunun özel ya da kamu, büyük ya da küçük şirket ayrımı yapmadığını, esas olarak tüm tüzel kişileri kapsadığının altını çizmek gerekiyor.KVKK sürecinde danışmanlık almaya ihtiyaç yok: KVKK uyumluluk sürecinde şirketlerin 3 temel noktayı göz ardı etmemeleri gerekiyor. Hukuk, teknoloji ve danışmanlık adımları, şirketlerin tam kapsamlı KVKK uyumlulukları için önem arz ediyor.Teknoloji tarafında herhangi bir yazılıma gerek yok: Kanun gereği hiçbir maddede teknolojik altyapı için bir yazılım ya da donanım özellikle belirtilmiyor olsa da bazı maddelerin işlenmesi için gerekli yazılımlara sahip olunması gerektiği görülüyor. Özellikle verilerin maskelenmesi, transferi, sınıflandırılması, korunması, güvenliğinin sağlanması adına teknik donanımlara sahip olunması gerekiyor. Bu teknik donanımların hukuki açıdan da desteklenmesi gerektiğini unutmamak lazım.

BUGÜN NELER OLDU