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haberi: indirim! Ziraat, Akbank, Garanti 2020 ihtiyaç - taşıt -

ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından bankalar da ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Kredi kullanarak ev - otomobil sahibi olmak ya da ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'kredi faizlerinde indirim' sorgulamarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki yeni oranlar ne kadar? Bankalar müşterilerine ne uyguluyor? İşte , Vakıfbank, Akbank, Halkbank, Garanti ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - ...

Giriş Tarihi: 5.3.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 09:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları indirim! Ziraat, Akbank, Garanti 2020 ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

Ekonomideki olumlu tablo ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında kendini gösteriyor. Gelen bilgilerine göre bankalar kredi faiz oranlarında indirime giderken, söz konusu yeni oranlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2019 yılında gerçekleşen indirim furyasının bir benzeri talep ediyor. Uzmanlar ve analistler önümüzdeki aylarda yeni bir indirim dalgasının gelebileceğini belirtirken, biz de en yeni oranları haberimizde derledik!

İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI!

Tüketici kredisi: 1.05
: 0.96
Konut kredisi: 0.94

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları indirim! Ziraat, Akbank, Garanti 2020 ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları
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