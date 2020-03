4 milyon genç için kariyer kapısı açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlayan bölgesel kariyer fuarlarının yeni durağı Doğu Anadolu oldu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce Erzurum'da başlayan fuar bölgedeki 4 milyona yakın genç için hem iş hem kariyer kapısı açacak. Kariyer fuarına 440 firma katılırken, kayıt yaptıranların sayısı 20 bine ulaştı, 54 paydaş üniversite, 386 işveren stant açtı. Proje pazarında 109 proje sahibi yer alırken, birbirinden farklı 200'e yakın kariyer etkinliği düzenleniyor. "Yetenek her yerde" temasıyla Erzurum'da açılan "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" bölgedeki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin kariyer planlamasına yön verecek. Yetenek her yerde faaliyetleri kapsamında geçen yıl 87 üniversitenin işbirliğiyle 70 binden fazla genç yetenek 351 kamu kurumu olmak üzere bin 315 işverenle buluşturuldu.Bu yıl 10 bölgede, 130 üniversitenin işbirliği ile düzenlenecek olan "Yetenek Her Yerde" kariyer fuarlarına toplam 300 binin üzerinde öğrenci ve mezunun katılımı bekleniyor. Toplam 2.500'ün üzerinde kamu ve özel sektör kurumlarının yer alacağı organizasyonlara öğrenci ve mezunlar yetenekkapisi.org adresi üzerinden kayıt yaptırıyor. Üniversiteli gençlerin heyecanla beklediği "Yetenek Her Yerde" kariyer fuarlarının ikincisi 295 kurum, on binlerce öğrencinin katılımı ile 25 Şubat'ta Edirne'de yapılmıştı.

