Deprem anında koruma kalkanı

Kamu-özel işbirliği kapsamında inşa edilen ve şu ana kadar 10 tanesi faaliyete geçen şehir hastaneleri, sağlık hizmetinde çağ atlarken deprem güvenliğini de hat safhaya çıkarıyor. Sağlık Bakanlığı, deprem bölgelerinde ve 150 yatak kapasiteli hastanelerin tamamında sismik deprem izolatörlerini zorunlu tutuyor. Bu hastanelerden Rönesans Sağlık Yatırım'ın hayata geçirdiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremini herhangi bir hasar görmeden ve operasyonda kesinti olmadan atlattı. Hastanenin 872 sismik deprem izolatörüne sahip olduğunu söyleyen Rönesans Holding Mühendislik Grup Başkanı Serdar Binzet, "Bina tasarlanırken bölgede yaşanabilecek en güçlü deprem baz alındı. Bu hastanedeki izolatörlerin hareket kabiliyeti 48 cm iken yaşanan depremde hastanemiz 4-6 cm hareket etti" diye konuştu.Deprem izolatörlerin bir tanesinin maliyetinin 10 bin dolardan başladığını anlatan Binzet, bu maliyetin üzerine yüzde 15'i kadar da mühendislik masraflarının eklendiğini ifade etti. Rönesans Sağlık Yatırım'ın inşa ettiği diğer şehir hastanelerinde de bu sistemin kullanıldığını anlatan Binzet, şu bilgileri verdi: "Örneğin Adana'da 1.512, Bursa'da 859 sismik izolatör bulunuyor. İstanbul'da bu sene içinde açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nde ise 2.040 sismik izolatör var. Böylece Başakşehir Şehir Hastanesi 'Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası' olacak."Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Eda Erdoğan da enkazdan çıkartılan depremzedelerin hastaneye getirildiğini belirterek, "Tüm hastalar ve ailelerine güvenli bir ortamda kesintisiz hizmet sunmaya devam ettik. Çalışanlarımız gönüllü olarak işinin başında yer aldı" dedi.

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