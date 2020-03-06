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, Shell manipülasyonunu affetmedi

ANKARA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.3.2020 ABONE OL
EPDK, Shell manipülasyonunu affetmedi
EPDK, 17 Eylül 2019'da herhangi bir arz sıkıntısı olmamasına rağmen Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi'nin bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiğine dair gelen şikâyetlere ilişkin kararını açıkladı. Soruşturma dosyasını değerlendiren EPDK, 14 Eylül 2019 tarihinde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığı tespitleri nedeniyle Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi hakkında 2 milyon 750 bin lira tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kimse de bizim rehavete kapılacağımızı, usulsüz uygulamalara sessiz kalacağımızı düşünmesin" dedi.
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EPDK, Shell manipülasyonunu affetmedi
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