Erken teşhis için Bio girişimci geldi

Biyoteknoloji alanındaki girişimcilerin büyümesine katkı sağlamayı amaçlayan BIO Startup Programı'na bu yıl Lefkoşa'dan da iki biyogirişimci olmak üzere Van'dan Kayseri'ye, Şanlıurfa'dan Aydın'a kadar 12 farklı şehirden 56 başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda 14 biyogirişimci BIO Startup Program'a katılmaya hak kazandı. Öncelikle online eğitim programını tamamlayacak olan biyogirişimciler, uzman eğitmenler ve sektörün önde gelen profesyonellerinden mentorluk alacakları ve workshoplara katılacakları üç günlük Biyogirişimcilik Kampına dahil olacaklar.Demo Day'de yapılacak sunumların değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek üç biyogirişimci ise dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Convention'a katılmak için San Diego'ya gitmeden önce hazırlık kampına girecek. Biyogirişimciler, küresel aktörlerle verimli temaslarda bulunmak için regülasyon, patent, iletişim gibi alanlarda yol haritaları üzerine çalışma ve birebir mentorluk seanslarına katılma şansına sahip olacaklar. Bunun yanı sıra BIO Convention öncesinde BIO Partnering hazırlıkları gerçekleştirilecek.BIO Convention'ın dünyanın dört bir tarafından gelen startuplara özel programı BIO Entrepreneurship Boot Camp ile ABD programına başlayacak biyogirişimcilerimiz BIO Convention süresi boyunca San Diego'da yatırımcılar, küresel şirketler, inkübasyon merkezleri gibi uluslararası ekosistemin farklı aktörleri ile bir araya gelecekler. 70 ülkeden yaklaşık 8 bin şirket ve 20 bin kişinin katılması beklenen BIO Convention, biyoteknolojide bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak için önemli bir fırsat sunuyor. BIO Startup Program'ı Türkiye'de yaşam bilimleri ve sağlık biyoteknolojisi alanlarına katkı sağlıyor.✔ VIRASOFT: Klinik tanılar ve teşhisler için dijital patoloji yazılımı geliştiriyor.✔ LUMILABS: Moleküler modelleme, sentezleme ve analiz ile yeni nesil hemostatik tıbbi cihaz geliştiriyor.✔ GLAUCOT: İlaçsız ve invasif olmayan tekniklerle nöroprotektif glokom tedavisi geliştiriyor.✔ MIKRONOS: Mikroakışkan tabanlı global pıhtılaşma kaşkadı analiz cihazı geliştirerek, ağır kanamalarda hızlı ve doğru tanı sağlıyor.✔ BIOGENUSLAB: Biyoteknolojik ilaç geliştirme çalışmalarında kullanılan platformlar geliştiriyor.✔ MEINOX: Tıbbi ve veteriner uygulamalarında kişiselleştirilmiş tedaviler üzerine çalışıyor. Protein inhibitörleri geliştiriyor ve hastalıkların moleküler mekanizmalarını modüle etmek üzere çalışmalar yürütüyor.✔ ARALTEK: Tıbbi müdahaleler sırasında kalp destekleme sistemi olarak kullanılabilecek kalp pompası geliştiriyor.✔ PORTMERA: İnvasif olmayan yöntemlerle moleküler kimyasal analiz yöntemleri geliştiriyor. Akıllı kimyasal sensörler yardımıyla sahte ve standart altı ilaçların doğruluk testlerini sağlıyor.✔ PACEM MEDIKAL TEKNOLOJI: Plazma teknolojisi ile diş ve diş eti hastalıklarına yönelik antimikrobiyal tedavi ve yazılım sistemleri sağlıyor.✔ GLAKOLENS: Glokom hastalığına yönelik akıllı kontak lens, giyilebilir okuma, kayıt ve takip sistemleriyle tedavi sağlıyor.✔ FUNKTOR: Geliştirdiği medikal bilgi işleyen, yenilikçi arama motoru ile literatür araştırmalarına interaktif bir yöntem kazandırıyor.✔ ORUBA MEDIKAL TEKNOLOJI: Çeşitli sağlık testleri ve takibi sağlamak adına idrar miktarı ve hız ölçümü yapan ve otomatik, steril ve operatör ihtiyacı olmaksızın çalışan üroflowmetre geliştiriyor.✔ ISTECH GRUP: Cerrahi operasyon sırasındaki komplikasyon ve yanlış müdahale hatalarını gidermek için tıp eğitiminde kullanılabilecek sanal gerçeklik tabanlı (VR) simülasyon sistemi geliştiriyor.✔ ALICE BEYAZ TAVŞAN: Geliştirdiği CerebroPress ile beyin omurilik sıvısı ölçümü sağlıyor.

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