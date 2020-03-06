Sanal ticaret ordusu kuruluyor

Ticaret Bakanlığı, rekor kırılan ihracat hedeflerini daha ileriye taşımak için yeni bir projeyi daha yaşama geçiriyor. Bir fikri ya da özel ürünü girişimci, beyaz yakalı, ev hanımı ve zanaatkârlara şirketleşme, ihracat yolunda rehberlik yapacak Sanal Ticaret Akademisi yaşama geçiriliyor. Akademide "Dış ticaret, Girişimcilik ve İç Ticaret" olmak üzere 3 sertifika programı düzenlenecek.Akademi dersleri ve sertifikaları, işinde yükselmek, iş değiştirmek, kariyerine yeni bir yön çizmek ve ilk kez iş bulmak için kapı açacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticarette kariyer çizmek isteyenlere iş bulma kolaylığı sağlayacak, kendi işini kurmaları yönünde cesaretlendirecek. Ticaret hayatının da katma değerini artıracak" dedi.Dış ticaret meslek liseleri projesinin ardından 2023 hedefleri arasında yer alan Sanal Ticaret Akademisi'nde ücretsiz sanal ticaret eğitimleri başlıyor. Sertifika programlarının zorunlu derslerini ve yeterli sayıda seçmeli dersini tamamlayanlar sınava girecek ve başarılı olanlar sertifika alacak. Akademi dersleri ve sertifikaları, işinde yükselmek, iş değiştirmek ve ilk kez iş bulmak için faydalı olacak.

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