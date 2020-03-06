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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika: 6 Mart Cuma anlık, canlı, gram, tam, yarım ve çeyrek altın Kapalıçarşı fiyatları

: 6 Mart Cuma anlık, canlı, gram, tam, yarım ve fiyatları

ile ilgili haberleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının ardından, altının gram fiyatında da ciddi artışlar yaşanmıştı. Bu noktada altın fiyatları canlı alış satış fiyatını merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘Gram ve bugün ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu noktada yatırım yapmak isteyen veya bu sarı metali ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak isteyen vatandaşlar ’dan gelen rakamları merak ediyor. Peki, çeyrek ve bugün ne kadar, kaç TL? Sabah.com.tr olarak canlı ve güncel altın fiyatlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 6.3.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 11:05 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika: 6 Mart Cuma anlık, canlı, gram, tam, yarım ve çeyrek altın Kapalıçarşı fiyatları

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Yatırımcısına hemen her zaman kazandırma güvencesi veren altın, uzun vadede kolay kolay zarar ettirmiyor. Bu noktada ekonomistler ve uzmanlarda döviz kurları yerine altının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Hal böyle olunca gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?' sorusu yer alıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerine, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 6 MART

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, canlı ve güncel fiyatları bulabilirsiniz…

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Altın fiyatları son dakika: 6 Mart Cuma anlık, canlı, gram, tam, yarım ve çeyrek altın Kapalıçarşı fiyatları
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