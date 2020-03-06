Altın fiyatları son dakika: 6 Mart Cuma anlık, canlı, gram, tam, yarım ve çeyrek altın Kapalıçarşı fiyatları

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Yatırımcısına hemen her zaman kazandırma güvencesi veren altın, uzun vadede kolay kolay zarar ettirmiyor. Bu noktada ekonomistler ve uzmanlarda döviz kurları yerine altının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Hal böyle olunca gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?' sorusu yer alıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerine, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 6 MART

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, canlı ve güncel fiyatları bulabilirsiniz…