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Vakıfbank'tan emekliye ! ücretleri ne kadar oldu?

ücretine yapılacak zamlar netleşirken bir duyurusu da Vakıfbank'tan geldi. Ziraat ve Halkbank'ın ardından emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyasını duyuran Vakıfbank rekor zam ile promosyon miktarını yüzde 66 artırdı. Vakıfbank ile SGK arasında yapılan anlaşma 2020-2023 yılları arasını kapsıyor. Söz konusu haberin ardından vatandaşlar 'promosyon ücreti ne kadar oldu?' 'Vakıfbank promosyon artışı' şeklinde sorgulamaları gerçekleştiriyor. Emekli promosyonu 500-750 TL arasında değişirken ayrıca bankaya yeni müşteri getiren emekliye de ek ücret veriliyor. İşte emekli promosyonu ile ilgili ...

Giriş Tarihi: 6.3.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 16:15 ABONE OL
Vakıfbank'tan emekliye son dakika promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?


ve promosyon miktarlarıyla ilgili haberleri geliyor. Milyonlarca emekliye ek gelir olarak ödenen promosyon için Vakıfbank yeni müjdesini duyururken yeni oranlar da merak konusu oldu. Vakıfbank, SGK ile imzaladığı anlaşma ile 2020-2023 yılı boyunca emeklilere promosyon imkanı sağlayacak. Peki söz konusu anlaşmanın detayları neler? Emeklilere promosyonun yanı sıra hangi avantajlar sağlanıyor.

VAKIFBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank ile SGK arasında yapılan ve 2020-2023 dönemini kapsayan promosyon anlaşmasında imzalar atıldı.Anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonlara yüzde 66 artış yapan VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi.

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Vakıfbank'tan emekliye son dakika promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?
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