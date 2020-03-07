Ankara’da ucuz konut kurası heyecanı

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'100 binYeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Ankara Sincan'da yapılacak 2 bin 300 konutun hak sahibi, noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.Sincan Spor Salonu'nda yapılan kura çekilişine AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar büyük sevinç yaşarken, hükümete de teşekkür etti. 9 yıllık evli olan Peri Özcan, ilk defa ev sahibi olacağını söyleyerek, "İlk evimiz olacak. Çok mutluyum" dedi. 30 senedir ev sahibi olmayı beklediklerini söyleyen Selahattin Kılıç da, "İlk evimiz olacak" diye konuştu. Erkan Parlak ise, "Ev sahibi olmak için çok bekledik. Allah herkese nasip etsin" dedi. 6 yıldır ev sahibi olmayı beklediğini belirten Neriman Akdoğan da çok mutlu olduğunu belirtti. 65 yaşında ev sahibi olduğunu kaydeden Havva Şahin de "Allah herkese nasip etsin" dedi.