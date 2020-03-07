Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri: 2020 Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında son durum!

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ekonomideki olumlu tablo kredi faiz oranlarına yansıyor. Geçtiğimiz aylarda Ziraat Katılım'ın konutta finansmanı 0.79'a indirmesiyle başlayan kredi faiz oranlarındaki indirim süreci diğer bankaları da harekete geçirmiş ve ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında çok önemli düşüşler yaşanmıştı. Özellikle konut ve otomobil sahibi olmak için bankalara başvuranlar internet üzerinden de güncel kampanya ve oranları takip ederek kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Biz de haberimizde en güncel oranları derledik!

İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, Garanti Bankası, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI 2020 FAİZ ORANLARI!

Tüketici kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.98

Konut kredisi: 0.94