Promosyon rekabetine iki banka daha katıldı

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Emekliye maaş promosyonu rekabetine dün iki banka daha katıldı. Vakıfbank, yeni anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 artırdı. Anlaşmaya göre aylık maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlar 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılacak. Anlaşma kapsamında emeklilere sağlanan ilave avantajlar arasında maaş hesaplarından işletim ücreti alınmaması ve kredi kartlarından aidat alınmaması da bulunuyor. ING Türkiye de maaşını ING'den alan emekli maaş müşterilerine sunduğu nakit promosyon fırsatını 2 bin 550 TL olarak güncelledi. ING'li emekliler, sunulan 750 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için de 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon, toplamda ise 2 bin 550 TL'ye varan nakit promosyon verilecek.