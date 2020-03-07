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uçakları koronavirüse karşı böyle temizleniyor

Basın Müşaviri , Çin’den dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan korona virüse karşı uçaklarda yapılan dezenfekte çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Üstün, “Virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz” dedi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.3.2020 10:13 ABONE OL
THY uçakları koronavirüse karşı böyle temizleniyor

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüse ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün, THY olarak gerekli önlemlerin alındığını ifade ettiği açıklamasında, "Dünyanın dört bir yanına yayılan virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz. Misafirlerimizin seyahat güvenliği bizim için daima en ön plandadır" ifadelerine yer verdi.

Üstün, uçaklarda yapılan dezenfekte çalışmalarına ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde görevlilerin uçak içerisini maskeli bir şekilde titizlikle temizlediği görülüyor.

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THY uçakları koronavirüse karşı böyle temizleniyor
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