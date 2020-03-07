Vakıfbank'tan emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! 2020 Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?



Emekli maaşı ve promosyon miktarlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor. Milyonlarca emekliye ek gelir olarak ödenen promosyon için Vakıfbank yeni müjdesini duyururken yeni oranlar da merak konusu oldu. Vakıfbank, SGK ile imzaladığı anlaşma ile 2020-2023 yılı boyunca emeklilere promosyon imkanı sağlayacak. Peki söz konusu anlaşmanın detayları neler? Emeklilere promosyonun yanı sıra hangi avantajlar sağlanıyor.

VAKIFBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank ile SGK arasında yapılan ve 2020-2023 dönemini kapsayan promosyon anlaşmasında imzalar atıldı.Anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonlara yüzde 66 artış yapan VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi.