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'nda kadın yolculara çiçekler verildi, pastalar kesildi

8 Mart  dolayısıyla İstanbul Havalimanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Kadın yolculara çiçekle verildi, özel yolcu salonlarında ağırlandı, pastalar ikram edildi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.3.2020 13:59 ABONE OL
İstanbul Havalimanı'nda kadın yolculara çiçekler verildi, pastalar kesildi

İstanbul Havalimanı'ndan gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalanırken, 250 kadın yolcu yanlarındaki birer misafirleri ile havalimanının işletmecisi İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı. Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi. Kadınlar uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşılarken, kutunun kapağının açılmasıyla içinde gördükleri gül ve pastayı görünce mutlu oldular. Bu arada havalimanında görevli kadın polisler hazırladıkları pastayı, kadın yolculara ikram etti.

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İstanbul Havalimanı'nda kadın yolculara çiçekler verildi, pastalar kesildi
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