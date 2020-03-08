İstanbul Havalimanı'ndan kış aylarında uçan yolcu sayısı 15 milyonu aştı

AA muhabirinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak ve şubat ayını kapsayan dönemde; 2 milyon 360 bin 709'u iç hatta, 7 milyon 519 bin 8'i ise dış hatta olmak üzere toplamda 9 milyon 879 bin 717 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanarak seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'nda yılın aynı döneminde 66 bin 649 sefer düzenlendi.

Ocak ile şubatta, iç hatta 16 bin 12, dış hatta 50 bin 637 uçuş bu havalimanından yapıldı.

Bu dönemde, İstanbul Havalimanı'ndan icra edilen iç hat seferleriyle 21 bin 910 ton yük taşınırken dış hatta 250 bin 54 ton yük nakledildi.

İki aylık dönemde toplam 271 bin 964 ton bagaj, kargo ve posta taşındığı belirlendi.

Bu yılın ocak-şubat ayında İstanbul Havalimanı'nda toplam 65 bin 800 ticari sefer düzenlendi. İç hatta 15 bin 605, dış hatta 50 bin 195 ticari sefer, havayolu şirketlerinin uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'ndan yapıldı.

KIŞ DÖNEMİNDE 101 BİN 285 SEFER

İstanbul Havalimanı, aralık, ocak ve şubat ayını kapsayan kış döneminde 15 milyon 159 bin 968 yolcuyu ağırladı. Bu dönemde iç hatta 3 milyon 564 bin 36, dış hatta ise 11 milyon 595 bin 932 kişi geliş-gidiş seferleriyle seyahat etti.

Kış döneminde hava trafiğinde yoğunluk yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan aralık, ocak ile şubatta toplam 101 bin 285 sefer icra edildi.

Bu dönemde yapılan seferlerin 24 bin 227'si iç hat, 77 bin 58'i dış hatta düzenlendi.